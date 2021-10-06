全球記憶體領導品牌威剛科技推出新世代Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡，符合SD協會最新的SD 7.0標準，新加入的PCIe與NVMe的高速協定能以PCIe Gen3x1的速度進行資料存取，讀寫性能高達800/700 MB/s。除此之外，Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡能向下相容一般SD卡槽與UHS-I速度，提供創作者們能從一般的攝影設備錄製高畫質影音素材，再透過電腦端SD 7.0讀卡插槽，將Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡變成可攜式微型固態硬碟，成為電腦的擴充儲存裝置，進行檔案高速傳輸與後端的影像編輯處理，讓創意靈感不受空間與設備限制。

近年來全球線上影音產業的興起，電腦端的高速存取SSD普及，越來越多影音創作者需要進行快速且大量的影音編修。有鑑於此，威剛推出符合SD 7.0標準的Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡，將讀寫速度提升至800/700 MB/s與SATA SSD相比快1.5倍，比高速的UHS-II SD卡快2.7倍，甚至比標準的UHS-I SD卡快8倍。

Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡能向下相容UHS-I與V30標準，可插入高階數位相機、4K攝影機，進行高畫質照片拍攝或4K影片錄製，再插入支援SD 7.0讀卡設備的電腦，猶如微型固態硬碟般，以高速性能進行影像編輯或影片剪輯，大幅縮短工作時間。Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡提供終身保固以及256GB到512GB兩種容量選擇，可紀錄數萬張相片和數小時的4K影片，也能持續高速連拍或長時間錄影，不用擔心記憶卡儲存空間不足而中斷工作。