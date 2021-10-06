證交所：精熙-DR自6日下午1時暫停交易 15:342021/10/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所於6日下午指出，精熙國際（開曼）因有股價敏感資料待公布，該公司參與發行之台灣存託憑證-精熙-DR（9188）自6日下午1時起暫停交易。該公司將於前開股價敏感資料公布後，再申請恢復交易。 《金融》台私募股權基金投資 去年衝37億美元新高 巨生醫6日申請登錄興櫃股票 #精熙 #證交所 #DR #暫停交易 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大亞 明年加入台電交易平台 04:102021/10/06 證券．權證 林鄭月娥：擬允許「港股通」南向交易股票以人民幣計價 12:312021/10/06 財經 行庫大砍中港財務投資、財富管理部位 04:102021/10/06 財經要聞 國際權威按讚 永續ETF 00850投資人最愛 11:062021/10/06 財經 中油Pay慶百萬抽獎 最高送5萬 04:102021/10/06 焦點要聞 《日股》信心不足 日經晨跌1％ 12:192021/10/06 財經 台股逆轉勝 中小尖兵領漲 04:102021/10/06 證券．權證 《國際產業》韓網銀H1用戶數締新猷 手機銀行占8成 14:182021/10/06 財經 又爆醜聞 監察機構將調查Fed官員交易 04:102021/10/06 全球財經 龍燈-KY 當沖比過高遭處置 04:102021/10/06 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102021/10/06 證券．權證 財經熱門新聞 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 晶片荒慘爆 美殺手鐧奪台積電機密 專家狠嗆：徒勞無功 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。