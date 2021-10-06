全宇-KY（4148）公告9月合併營收1.83億元，年增12.99％。第三季合併營收5.47億元，年增率15.3％。

該公司累計1~9月合併營15.2億元，年增率40.31％。

全宇表示，10月下旬起，各種植園2022年上半年標案將陸續進入投標作業。目前國際油棕價格持續高檔、原料價格偏高，加上疫情導致馬來西亞缺工、勞動力不足等因素應有助於種植園逐步提升複合肥施用意願。

另外，保健食品、微生物及抗病植物疫苗的需求也日漸增加，未來獲利結構應有進一步優化空間。