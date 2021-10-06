過去的370型電聯車因原廠設計座椅有曲度，乘客易有下滑情形，這次調整座椅弧度曲線後，已大幅改善座椅面包覆性及腿部支撐性。（北捷提供）

北捷表示，文湖線370型電聯車先前試辦及調整需求後，民眾滿意度高達8成。（黃婉婷攝）

台北捷運文湖線尖峰時段總塞滿通勤旅客，為提升民眾乘坐舒適度，北捷因此規畫370型電聯車內部空間改裝工程，除調整座椅弧度曲線外，還增加車廂空間，提升整體容客數達20人，目前已有1部列車改裝完畢，即起上線營運，全線預計2023年完成改裝。

北捷表示，在不影響列車原有構造及機件下，內部改裝工程已逐步進場施作，包括調整座椅弧度曲線及增加車廂空間，本次改裝有5大亮點。

首先，每台370型電聯車2.0的容客數提高，每列車增加8個座位，從原先的76個座位增至84個，同時拆除車門入口處立柱及部分設施，讓車廂更寬敞，站位數約可增加12人，也就是說，每列車從原本可容納348人，增至為360人。

北捷說，過去的370型電聯車因原廠設計關係，座椅曲度易使民眾乘坐時下滑，此次調整座椅弧度曲線後，已大幅改善座椅面包覆性及腿部支撐性，提升乘坐舒適度；第三是移除部分車廂立柱，方便輪椅與幼兒推車進出，增加旅客動線的流暢性。

此外，北捷也在車廂內增加橫向多功能扶手，讓民眾安全靠握及置放物品，同時也全面鋪設北歐風防滑鋪面。

北捷表示，文湖線370型電聯車總計有50輛，後續將搭配施作期程，預計2023年中旬能全面完成改裝作業，先前試辦及調整需求後，民眾滿意度也達8成，相信能為文湖線帶來新氣象。