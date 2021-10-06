排尿是正常的生理現象，但大多數人都不太會注意尿液的狀況，近日三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻就在臉書粉專「大禹治水 泌尿科 高銘鴻醫師」發文，指出尿液的顏色其實透露出很多身體機密，呼籲大家沖馬桶前都可以花個幾秒鐘看一眼，他也將尿液顏色依照深淺分為8類，讓大家能夠輕鬆檢視自己的身體狀況。

無色或淺色尿液（1至3號）

代表身體水分充足，是健康的好現象。不過也要注意，如果本身沒有喝很多水，尿液卻一直呈現無色狀態，很可能就是尿崩症、糖尿病或慢性間質性腎炎的前兆，若是發現身體還有其他不舒服的症狀，一定要盡速就醫檢查。

黃色或深黃色尿液（4至5號）

當身體長時間沒有喝水，就會出現這幾種顏色的尿液，像是早上的第一泡尿都會特別黃；另外，食用胡蘿蔔、維他命等也可能將尿液染色，通常這時候尿液也會伴隨著一些味道。如果平日經常出現深黃色的尿液，建議可以多喝一點水，讓身體變得更加健康。

褐色或深褐色尿液（6至8號）

排出像是醬油一樣的褐色尿液，就代表身體已經出現問題，還可能伴隨抽筋、中暑、熱衰竭、頭暈等現象，此外嚴重燒傷、溶血性貧血、輸錯血型或急性腎炎，也都有可能會讓尿液變成深褐色，若是遇到這種狀況，一定要盡快諮詢醫生，尋求專業且正確的幫助。