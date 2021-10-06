配合中央流行疫情指揮中心防疫鬆綁，麥當勞發出最新防疫公告，自10月7日上午6時起，全台麥當勞餐廳內用將取消隔板、梅花座及座位距離1.5公尺的限制，但兒童遊樂區持續暫停開放。
雖然全國仍維持二級警戒，但指揮中心日前宣布鬆綁多項措施，包含餐廳內用可以不使用隔板或保持1.5公尺距離、婚宴可以離桌敬酒、超商熟食恢復讓顧客自行夾取，也可恢復舉辦進香團但不能遶境。
根據麥當勞官網公布的最新防疫措施，自10/7(四)上午6時起，全台麥當勞餐廳內用將取消隔板、梅花座及座位距離1.5公尺的限制；但目前全國仍維持二級警戒，因此顧客排隊購餐及取餐時，仍要保持社交距離，非用餐時亦也要配戴口罩。
此外，為維護顧客及員工健康，顧客須配合下列防疫措施：
1. 進入餐廳請實聯制登記，並量測額溫，達37.5度請勿入內。
2. 餐廳進行人流管制，入口處並放置酒精，請依規範並於消毒後入內。
3. 顧客排隊購餐及取餐時，請保持社交距離。
4. 內用顧客非內餐或離開座位時，皆請配戴口罩。
5. 兒童遊樂區持續暫停開放。
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