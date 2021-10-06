聯合再生能源(3576)公告其9月份自結合併營收為12.35億元，較上月成長17.1％。台灣太陽能系統安裝量上半年受原物料價格飆漲影響，整體安裝量不如預期，根據能源局統計，台灣110年太陽能累積安裝量截止到7月為6.76GW，距政府目標8.75GW尚有相當距離。太陽能系統案場為適用110年躉售費率於下半年紛紛開始動工，從今年第四季到明年第一季模組需求強勁。

另外，9月台南儲能AFC專案已開始對公司營收有所貢獻，且聯合再生打入中南美洲大型電腦設備廠商供應鏈，於第四季開始對客戶供應中小型儲能系統，儲能營收之貢獻將於第四季開始逐步放大。

聯合再生能源自有研發iPVGO智慧雲端監控系統通過台電配電級再生能源管理系統(DREAMS Distributed Renewable Energy Advanced Management System)認證試驗，目前iPVGO系統已監控超過全球400多座太陽能案場，未來聯合再生的太陽能案場透過此系統收集案廠相關發電數據，以便更有效率管理太陽能案廠並提升設備效率。

為配合台灣政府2025年再生能源發電量占比達20%之目標，台電規劃超過500kW之發電系統將拼接Dreams 系統，透過4G或5G連線將案場訊息回傳，並執行遠端監控太陽光電發電系統案場事故調度，以提高電網與再生能源併網強韌能力。聯合再生是台灣最大的太陽能廠商，多年來專注發展全球太陽能電站規劃、建置工程到發電驗收維運的能力，目前iPVGO智慧雲端監控系統已監控超過400座電廠，未來聯合再生預計計畫三年之內，擁有500MW的自有發電案場，到五年之內，自行開發1GW的發電案場，皆配合iPVGO系統，以達到更有效率的管理相關案廠維運作業。