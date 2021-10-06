證交所表示，本周（10月4日）掛牌的富邦基因免疫生技（00897），屬於國外成分證券ETF，是今年以來第9檔新上市ETF。富邦投信分析，該ETF著眼於疫苗與癌症醫療的剛性需求及長期成長性，儘管近日遭逢歐美股市回檔而拖累其淨值表現，但後市展望仍值得觀察。

近期受到變種疫情擴大、中國限電、美國政府債務上限與通膨升溫等影響，全球股市走勢震盪，富邦基因免疫生技ETF此時上市，成為市場關注焦點。今（6）日股價收在14.17元小跌0.14％。

證交所指出，該檔ETF追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股涵蓋全球各大交易所上市的50檔股票。該指數利用FactSet產業分類系統，篩選50％以上營收來自基因醫療、免疫治療、生技製藥等產業者，再透過大數據資料庫比對關鍵字來選股，並且每年調整關鍵字及成分股。成分股權重是採市值加權，並設有4％的權重上限。

富邦投信表示，癌症醫療是生技領域另一個重要板塊，富邦基因免疫生技ETF不僅投資mRNA技術概念股及近日率先研發新冠口服藥的默克等製藥大廠，也瞄準長期威脅人類健康的癌症相關醫療商機，目前約有3成持股屬於癌症醫療產業。

根據衛福部6月公布的資料，癌症仍居國人十大死因之首位，富邦投信並指出，世界衛生組織（WHO）估計未來20年隨著人口老化，每年罹癌的人口會是現在的1.6倍。

對一般投資人而言，生技產業鏈較複雜，要想掌握產業動態、自行選擇投資標的往往有一定的難度。證交所表示，透過ETF來間接投資一籃子股票，有助於分散個股風險，但生技類股波動度可能較高，提醒投資人仍要注意整體資產配置及市場變化，避免投資過度集中於特定產業而忽略潛在風險。