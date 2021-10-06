近期大陸「共同富裕」的話題在高所得族群之間討論熱烈，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，除部分有餘力的台商響應公益性捐款、改善員工福利等，但「共同富裕」另一個主旋律是依法調節過高與不合理收入。因此對有合法收入並未合理納稅的台商台幹而言，未來恐面臨較大的壓力。

舉例而言，過去有些台商負責人喜歡在當地不支薪，或者將外派高管的薪資壓在低於當地市場行情的水準，並保留較高薪資在台灣，又或讓台幹高管在當地不支薪，成為幽靈台幹。

這是因為過去台商可透過台胞證在大陸取得工作機會。然而隨著大陸推廣台商申辦在當地居住證、台商在當地開戶購買理財商品、購置汽車不動產等非稅務申報資訊都已納入大陸國家稅務總局的資訊共享平台之後，稅務機關可輕易比對到個人所得納稅資訊與資產購置支出的不匹配情況，從而得出未如實申報的不合理收入推論。

徐丞毅表示，外派台商以大陸為主要活動地，但考量家庭重心在台灣，且台灣綜合所得稅制與稅率較低，因此將台灣薪資的配重高於大陸。但兩岸針對個人所得課稅是採勞務提供地原則，因此若外派台商主要勞務提供地在大陸，獲配較低比重的薪資確實會有不合理的情況。