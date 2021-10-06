獨輪擔架在平緩路面可減省警消的體力負擔，也是患者更加平穩舒適。（新竹縣消防局提供）

新竹縣山域遼闊，近年不少人前往新竹縣山區挑戰豐富的登山路線及步道，不過隨之而來的就是受傷及走失案，為了紓解警消徒步上山，背運受傷民眾下山的壓力，熱心人士朱振德與歐美蘭特別捐贈2架高山輕型救援擔架，使警消救援更加有效率。

新竹縣政府消防局長孫福佑表示，國內疫情逐漸趨緩，山區步道、林道及國家公園也逐步有條件開放，此時獲贈俗稱獨輪擔架的山輕型救援擔架，對於警消人力較少的山區，十分有幫助，也提供患者較為舒適且安全的救援方式。

過去民眾在山區受傷，或是走失導致體力流失、無法獨自下山等狀況，警消搬運患者方式，多是以捲筒式擔架（SKED）包裹後，以拖拉方式搬運，但對患者而言，十分不舒服，且因地面磨擦力較大，也較為耗費警消的體力。

獨輪擔架為近年引進國內的新式器材，在崎嶇的地形，可以卸下輪組，改採徒手搬運，而若有路面且較為平緩的地方，即可以輪子搭配擔架有如獨輪車方式搬運，降低警消的體力負擔，也保持平穩、省力方式前進。

孫福佑也指出，感謝朱振德與歐美蘭的即時捐助，不僅使警消更有效率救援，也讓待援者下山方式更加舒適。

由於登山意外頻傳，新竹縣消防局也提醒，登山前務必評估路線、自身體力，並攜帶裝備如背包、雨衣、食物、簡易地圖、手機、行動電源等，若迷路也不要輕易移動，留在山徑上，勿隨意下切溪谷找路，若手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述地理環境，事先下載119的報案app，若有意外可回傳座標，提供定位待援。