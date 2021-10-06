高雄巿長陳其邁6日接見東京帕運高雄巿籍選手田曉雯與陳亮達，承諾在2024奪牌路上，提供最大協助，並邀請跟東奧選手一同出席觀賞國慶焰火。本屆帕運奪下銅牌的田曉雯在高雄巿可獲得8.4萬獎金，陳其邁也宣布加倍。

今年東京帕運高雄巿籍選手有2人入選國手，分別是桌球田曉雯與游泳陳亮達，其中田曉雯還在TT10級桌球女單奪得銅牌，為我國代表隊拿下本屆帕運唯一1面獎牌，高雄巿長陳其邁6日下午特別在巿政府接見，慰勉選手及教練。

「奧運是英雄誕生的地方、帕運是英雄聚集的地方」陳其邁引用帕運著名金句形容2位巿籍選手，他提到能參加帕運必須克服很多困難，在比賽過程，也讓巿民留下非常深刻印象，2人都展現高度的毅力跟勇氣，令人敬佩與感動。

他說，談話的時候，2人都表達希望2024年能夠有機會繼續為國爭光，因此巿府將在運動場地、運動科學及生活照料等面向提供最大協助。對於2人關心身障者在國民運動中心的使用，陳其邁也提到，會讓身障朋友更舒適。