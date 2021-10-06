北市防疫記者會。（張穎齊攝）

臺北市長柯文哲6日拍板宣布，疫情持續趨緩，餐飲進一步鬆綁，可敬酒敬茶，可做、但不鼓勵，要實聯制，這樣有感染較容易做疫調，吃飯以外沒事就戴口罩；另外，KTV、MTV、麻將館、桌遊館、電子遊樂場開放，柯說今晚有申請的幾家應可開放，但進KTV門口與包廂要各掃1次實聯制，共2次。

柯說，昨天政府說KTV等4大行業開放，衛福部長陳時中說5日開放，但管理細則4日晚上6、7時才接到詳細措施，經濟部才公布指引，昨天早上產業局作表格通知業者，一開始以為工作人員6成打疫苗就可，沒打疫苗要7天快篩PCR，讓業者手忙腳亂。

柯說，昨天業者迅速反應，買快篩劑、每個都做，今天早上市府公務員已去實地審查看過，今天共20家申請，下午以前檢查完有符合工作人員打疫苗、7天證明的話，晚上就開幕唱KTV。

柯說，但進KTV、MTV要掃實名制，KTV包廂也要再掃1次，要確定感染時怎做，一個晚上幾百人做隔離，這樣不切實際，進門口、包廂各掃1次，才能精準抓出感染，業者也要配合臨檢，有沒掃的人，市府會開罰業者。

柯說，現在起進KTV、MTV一定要帶手機，要臺北通或1922，今晚北市可唱，理論昨天開始，但經濟部前晚才公布，北市花一天準備就緒，以後請早點講，不然雞飛狗跳。