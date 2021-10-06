王道銀行（O-Bank）即日起推出第四季新戶禮活動，新開戶者完成指定任務，最高可獲得現金回饋新台幣500元，此外，新戶還能享投資機器人理財平台使用費0.5％優惠。同時，王道銀行另推出優惠存款專案，包括7個月年利率0.77％定存及13個月年利率1％定儲的優惠。

即日起至12月31日止，凡於王道銀行成功新開戶，並於帳戶正式啟用後次月起算二個月內完成指定任務，即享該項任務回饋金，最高共可獲得新台幣500元之回饋。其中，新綁定街口、LINE Pay Money、橘子支付三者中的任一電子支付帳戶，可享現金回饋新台幣200元；單筆刷卡達新台幣1000元以上，可享現金回饋新台幣200元；開戶後申請自動扣繳並於四個月內成功扣款，或單筆新台幣換匯美元100元以上，可享現金回饋新台幣100元。同時，新戶投資機器人理財，還能享2022年2月1日至2022年7月31日期間名下所有機器人理財投組平台使用費皆五折之優惠，折扣後平台年使用費只要投資組合淨資產總額的0.5％。

除了新戶回饋外，王道銀行還針對所有用戶推出兩項新台幣定儲和定存優惠方案。即日起至11月30日20：00，13個月新台幣定儲享固定年利率1％；即日起至12月31日20：00，7個月新台幣定存享固定年利率0.77％。兩項方案皆不限新舊戶，亦不限新舊資金，最低只要新台幣3000元即可起存，單筆最高上限新台幣2億元，不限存款筆數，利息採複利計算，到期一次給付。

此外，凡參與7個月年利率0.77％定存方案的客戶，2022年2月平均往來資產較2021年9月平均往來資產增加達等值新台幣20萬元者，即日起至12月31日20：00，完成以下任一指定任務，即可獲得限時加碼現金回饋新台幣300元。指定任務包括：新綁定街口、LINE Pay Money、橘子支付三者中的任一電子支付帳戶；完成新台幣單筆換匯達100元美元以上；申請自動扣繳並於12月31日前扣款成功；累積刷卡一般消費新台幣3000元以上。