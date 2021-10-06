導電漿料大廠勤凱科技（4760）公告9月營收為1.63億元，較去年同期成長49.45％；累計今年第三季合併營收4.95億元，較去年同期成長68.85％，刷新單季營收歷史新高表現；累計1-9月營收13.89億元，較去年同期成長63.95％，續創歷年同期新高。

勤凱表示，9月整體出貨量持續向上攀升，單月營收保持在歷史高檔水準，惟公司營收會因出貨的產品組合以及銀漿報價會隨銀價波動而變動，近期國際銀價持續走緩，有部份出貨的銀漿因銀價較上月減少6-7％，致9月營收較上月略減1.98％。

勤凱的導電漿料主要供應被動元件與太陽能電池廠，公司並持續開發新產品，應用在更多領域，包括LED照明、半導體及散熱的導電漿等，打造公司長期的營運成長動能。

勤凱全產能均在台灣，下游客戶訂單穩定出貨，然因第四季起將進入傳統淡季，預期將會受到中國及歐美長假、客戶年底盤點庫存的影響，勤凱也將持續審慎因應市場變化，並進一步觀察客戶庫存狀況調整公司生產產能。