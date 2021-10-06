星座運勢網站「小波講星座」分享，水瓶座、獅子座、白羊座非常堅強，不會被挫折輕易打倒，遇到困難反而會更有鬥志，絕不輕易認輸，因此往往能在最後獲得成功，過著理想的生活。

▍1.水瓶座

水瓶座面對自己的原則和理想時很固執，不會輕易放棄，他們遇到挫折時能夠冷靜面對，不會浪費時間在消化情緒上面，因此很少會看到他們低落或失去鬥志的樣子，他們會努力尋找解決辦法，並且藉由這次的經驗提升自己的實力。水瓶座在認真投入的時候，很難聽進去旁人的意見，就算意識到是自己的錯誤，也不願意拉下臉認錯，反而會咬牙苦撐，非常倔強。

▍2.獅子座

獅子座很好勝，自尊心很強，喜歡受到矚目，很享受眾人尊敬、崇拜的眼光，他們特別怕丟臉，因此不容許自己失敗，當他們下定決心完成一個任務，就會拚盡全力做到最好，就算中途遇到困難也不會輕易放棄，因為他們認為放棄就等同於認輸，不可能會讓自己做出這種沒面子的行為，為了證明自己的實力，他們也不會向旁人求援，而是靠著意志力走到終點。

▍3.白羊座

白羊座待人熱情，性格直率，如果立定目標，就會勇往直前，如果遇到困難反而會成為他們邁步的動力，不會被輕易打倒。白羊座不像獅子座會硬撐，他們在面對問題時非常聰明，有時候會適時示弱，懂得以退為進的道理。白羊座的生活態度非常積極，有些人會以為他們是靠著傻勁往前衝，其實他們只願意為了有意義的事情努力，在這個過程中絕對不輕易認輸，非常堅強。