經濟部工業局今天送審「台南科技工業區開發計畫」環差分析報告至環評專案小組，提及原本承諾區內設置焚化爐僅收受區內的廢棄物，但實際委託清理量甚少，因此今天提環差希望開放可以收受其他區外的廢棄物，最後經審查後通過專案小組。

開發單位指出，工業區曾在2019年公告標售計畫區內的環保用地，以招募廠商辦理焚化爐興建事宜，但歷經3次招商未果，針對廠商未投標原因檢討，主要是因為計畫區內委託清理量低於原本環評規劃的焚化爐處理規模，投資成本不符合經濟效益。

因此希望變更廢棄物處理中心營運範圍，優先收受計畫區內的廢棄外，若有餘裕收受工業局轄下的工業區廢棄物，其次再收取其他區外廢棄物，以增加廢棄物處理中心建置效益，也協助解決在地事業廢棄物增加的處理問題。

經審查後，專案小組認為，亟使審查通過，若要興建焚化爐仍要再送至環評審查，因此最後建議修正後通過。