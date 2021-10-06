今年54歲的陳偉徵曾就讀國立中山大學化學系，但大二時遭到退學，隨後進入補教界教書，他赫然發現學生們在各行業都有所成就，反觀自己卻只有「大學肄業」，因此決定重返校園，隨後他不僅完成大學學士、碩士學業，甚至考回母校中山材料與光電科學系博士班，畢業後更獲聘為晶體研究中心博士後研究員。

陳偉徵高中畢業後考上中山大學化學系，但年少輕狂的他當時忙於社團活動、荒廢學業，大二時慘遭二一退學，隨後他到補習班擔任補教老師，歷經10多年的補教人生，陳偉徵發現他昔日的學生有許多人在學術界博學名就，甚至還有學生已經當上台大教授。

這也讓陳偉徵開始反省自身過往，他不甘自己僅是「大學肄業」，為了精進能力，決定再次闖蕩校園，陳偉徵44歲時重考大學並完成學士及碩士學業，在49歲時更是考回母校，錄取中山大學材料與光電科學系博士班，苦讀5年後，如願於今年7月取得博士學位證書。

陳偉徵當時重新考上大學時，班上的同學都比他小20歲以上，許多人都認為這個「阿伯」只是來混學歷，沒想到，他拿了全系第一名，讓許多同學都跌破眼鏡，後來更獲教受青睞，被推薦加入半導體記憶卡研究團隊，陳偉徵表示，回憶當時在操作價值上千萬元的貴重科學儀器設備時，就像在體驗開豪車勞斯萊斯一樣，內心興奮無比。

陳偉徵碩士畢業後，以49歲「高齡之姿」考上中山大學博士班，就連指導教授都比他年輕近10歲，擁有好學心態的陳偉徵進入博士班還曾擔心指導教授會因學生年齡差距有「差別待遇」，未料，指導教授「一視同仁」，陳偉徵與其他同學均接受扎實又嚴謹的科學訓練，他也如願在7月取得博士學位證書。

陳偉徵表示，在中山大學就讀博士班期間，他曾獲得無數獎學金，包括學校獎學金、研究及教學助教費及論文得獎後申請企業界的獎學金等，5年內總計獲得172萬元，陳偉徵感謝校方的支持，讓他有獎學金可以支應學雜費，也使經濟壓力大幅減輕，可以無後顧之憂全心攻讀博士學位。