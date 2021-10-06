日本「牛郎界帝王」29歲羅蘭是牛郎店傳奇人物，過去曾考上東京大學，但為了追逐當男公關夢想休學，如今闖出成績年收達3億日圓（約8500萬元台幣）。近日他在自己的Youtube頻道接受快問快答，問他目前體重多少？他答60公斤，結果鏡頭前實際一量多了約15公斤，工作人員還來不及嘲笑他，他便自己說：「本人60公斤，但自信有15公斤。」

羅蘭上月在Youtube頻道「THE ROLAND SHOW【公式】」中回答關於他的73個問題，片中將場景拉到他好友真崎醫師千葉別墅家中，由羅蘭邊帶大家欣賞別墅，邊回答問題，7月剛過生日的他被問生日怎麼過？羅蘭回：「我一個人看《鐵達尼號》過的」，給別人最貴的禮物是給媽媽的信用卡，本來是公關的他現在自稱實業家，擁有8間公司。

羅蘭在鏡頭前量體重。（圖／翻攝自THE ROLAND SHOW【公式】 Youtube）

羅蘭最家喻戶曉的名句為「這個世上只有兩種男人，我，和我以外的」，被問到人際關係如何？他大方說：「我就是我自己最要好的朋友」，最喜歡的電影是《教父》，曾有過的尷尬回憶是以當「辣男」為目標努力曬黑，除了手機跟錢包以外，最重要的是「自信」，他自認不是人生勝利組，而是「壓倒性勝利組」，愛戴墨鏡則是因為自己的未來太耀眼，疫情過後最想去的地方是韓國跟台灣，去拜訪收看他Youtube頻道的粉絲們。

羅蘭拋出金句。（圖／翻攝自THE ROLAND SHOW【公式】 Youtube）

問到感情，羅蘭稱此生交往過的對象是「0個」，但問他跟幾人發生過關係？羅蘭妙回：「你會記得你到現在喝過幾杯咖啡嗎？就大概是這種感覺」，又問：「所以你不是處男囉？」羅蘭又高招回：「關於『放棄』這件事是處男」，不否認跟很多人發生過關係，而他去年爆出談「雞鴨戀」，和關西酒店工作的陪酒小姐交往，當時他不承認也不否認，只對記者說出金句：「你知道為什麼月亮很美嗎？因為它不屬於任何人」。