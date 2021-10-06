茂盛醫院院長李茂盛也感謝江屘菊贈畫，並說畫作裏有生殖醫學的輪廓。（馮惠宜攝）

我的老天鵝，油畫裏有精子、輸卵管、胚胎…，有「總裁畫家」美名的江屘菊因孫子就在茂盛醫院出生，感動於該院為海內外不孕夫婦帶來無數新生命，因而耗時一年以「生殖、生命」為題，為該院量身創作出一幅特殊的「能量畫」，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛用醫學眼詮釋畫作，作品裏有輸卵管、精子…，滿滿生命的驚奇。

67歲的畫家江屘菊事業版圖擴及兩岸，在因緣際會下與公司職員一起習畫，也獲得總裁畫家美名，她在畫作中融入東方金、木、水、火、土五行，更將水晶寶石入畫創作了「能量球系列」；這幅贈與茂盛醫院的畫作也是「能量球」系列的重量級代表作，茂盛醫院執行長李俊逸將該畫命名為「生命之樹」。

茂盛醫院10月6日在醫院舉行別開生面的收藏儀式，江屘菊說，自己的小孫子也在茂盛醫院誕生，這段緣份也讓她希望可以透過畫作鼓勵更多來此求子的年輕夫妻，她便發心閉門創作一年，以「生殖、生命」為題，在大尺寸的油畫布揮灑出紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、白、金…等萬紫千紅。

江屘菊說，紅色系象徵著醫療團隊的活力、熱情、溫暖，以及來這裡每個人的勇敢；且以嬰兒的出生做主題表現，畫面左邊為枝繁葉茂的大樹，則與「茂盛」醫院語意相關，同時也象徵父母對孩子的愛、包容與祝福。且在幅畫作中佈局上，她特別繪有6條輸卵管、10個胎兒、100多個能量球予以相輔，這是期許隨著新生命的到來，幸福滿滿。

茂盛醫院院長李茂盛也對江屘菊作品盛讚不已，他指著畫作左上角萬紫千紅的色點說，江屘菊的畫裏有生殖醫學的輪廓，除了輸卵管、胎兒、能量球，還有千萬精子大軍。

李俊逸則感性地說，「總裁畫家」江屘菊老師的能量系列畫作「生命之樹」所象徵的新生命、生殖力旺盛的諸多寓意，也切中不孕夫妻的深切想望。