虹泰水凝膠世界館長梁雅楹表示，近期來了很多親子家庭參觀、做DIY體驗。（虹泰水凝膠世界提供／張毓翎台南傳真）

位在台南市仁德區的「虹泰水凝膠世界」，是全台第一座以「水凝膠」為主題的觀光工廠，提供科學體驗及保健生活知識。（虹泰水凝膠世界提供／張毓翎台南傳真）

觀光工廠客源大多從人數眾多的團客而來，不論是機關行號、學校或社區等，經常一次就是好幾十人，甚至百人，但疫情期間，因團體旅遊市場的萎縮而受嚴重衝擊。疫情趨緩，沉寂許久的觀光熱潮回溫，台南市政府經發局結合台南購物節，推出「抽獎序號雙倍送」活動，期待藉此推升民眾消費力道。

觀光工廠除了散客，客源以團客為主，一次來好幾台遊覽車，為觀光工廠帶來大批的人潮和錢潮；然而，疫情三級警戒期間，配合政府政策休館，直到近日降級、措施鬆綁後，陸續恢復營業，但是人群聚集等限制，團體旅遊的人潮依舊冷清。

位在台南市仁德區的「虹泰水凝膠世界」，是全台第一座以「水凝膠」為主題的觀光工廠，提供科學體驗及保健生活知識；館長梁雅楹說，過去來參訪的客群，大多是大專院校生或國高中生，但現在學校不能辦戶外教學，對他們衝擊很大，即使想到學校辦體驗活動，也會受疫情限制。

梁雅楹提到，不過近期來了很多親子家庭參觀，除了做DIY體驗，最重要的是還能學到背後的科學知識，吸引不少北部的家長帶著孩子報名參加。台南隆田觀光酒廠也說，近期遊覽車的乘載人數放寬，有社區團體來酒廠參觀，中秋連假4天，每天遊客數達1000多人次。

南市府經發局長陳凱凌說，台南擁有24家觀光工廠，位居全台之冠，為搶搭振興五倍券商機，紛紛推出豐富禮盒及優惠；此外，民眾到觀光工廠消費更可參加台南購物節「抽獎序號雙倍送」活動，凡消費100元即可加碼獲得2組抽獎號，滿200獲4組，買愈多中獎機會愈多。