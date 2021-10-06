對於東南亞最大經濟體的印尼來說，希望2060年能達到淨零排放理想境界。不過，早期目標是到2030年時，先增加4.68 GW的太陽能發電量外，且再生能源占全體發電的4分之1。

煤炭主要生產國與出口國的印尼，現有發電量約6成全都來自煤炭。當地政府希望，到2060年時，可將傳統汙染性高的化石燃料，全面轉換成環保的淨零碳排。

因此，印尼也先從成本較低與開發時間較快的太陽能著手，計畫將在2020年時，先從大約150 MW的容量開始向上增加。若一切順利，到2030年，再生能源可望占印尼能源結構的25%。同時，印尼政府也期望水力發電能有更大貢獻度。

目前，印尼有30%新增發電量是來自再生能源。因為新冠疫情影響，未來10年的年均電力需求，預測將從原估的6.4%下修至4.9%。同時，新發電量目標也從56 GW減至40.6 GW。

印尼國企也表示，將不會啟用新的燃煤廠，並逐步淘汰舊有具汙染性設備。