美國財政部長葉倫周二表示，如果國會未能美國倒債之前解決聯邦政府的舉債上限問題，美國經濟將陷入衰退。

葉倫在接受媒體訪問時表示：「我確實認為10月18日是最後期限，不支付政府帳單將帶來災難性的後果」。她表示：「我完全能料想得到，這也將導致經濟衰退」。

拜登總統周一再度呼籲國會在本周提高舉債上限，他並抨擊共和黨人和參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）擋路阻撓法案通過。

近幾周來葉倫一直向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出警告，美國將在10月18日左右用盡所有借款能力。國會必須在這個大限之前提高或凍結舉債上限，否則美國恐將爆發首次的債務違約。

現在距離這個最後期限只剩不到兩周時間，共和黨和民主黨之間的僵局仍然不見緩和跡象。拜登周二表示，參議院民主黨人可能破例改變議事規則，在沒有共和黨協助下提高政府舉債上限。

參議院民主黨人準備在周三第三度提出凍結債限法案進行表決，而迄今仍堅持反對立場的共和黨也料將再度予以封殺。