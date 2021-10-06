民進黨前立委林靜儀日前聲援陳柏惟時稱「要穿防彈背心才能選台中第二選區」。對此國民黨前主席江啟臣隔空回問「台中市的民進黨立委、議員，什麼時候穿防彈背心選舉了？蔡其昌副院長有穿防彈背心嗎？什麼時候穿的？陳柏惟你什麼時候穿的，請告訴我們！」

江啟臣6日下午在台中會勘地方建設進度，台中市議員張瀞分、陳本添及多位里長陪同。媒體問「林靜儀稱要穿防彈背心才能選台中第二選區」，江怒斥「這太離譜了！」，在場有很多人都有選舉經驗，他轉頭問「有人在台中穿過防彈背心選舉嗎？」其他人均猛搖頭回應。

「真的是太誇張了！」江怒斥，為了護航陳柏惟而汙衊羞辱台中治安，相當令人憤怒，表達嚴正抗議。他也表示，攤開所有治安數字，台中遠勝民進黨執政的高雄市，無論是查獲槍彈、重大刑案犯罪率，也遠低於其他六都。

「任何政治人物不應該為了護航特定人士，來羞辱醜化抹黑台中的治安，再次表達嚴正抗議。」江啟臣也隔空質問台中市的民進黨立委、議員，什麼時候穿防彈背心選舉了，蔡其昌副院長選舉有穿防彈背心嗎？什麼時候穿的？陳柏惟什麼時候穿的，請告訴我們！」

江啟臣強調，台中的治安並非你們描述形容的那樣，那是一種汙衊羞辱，攤開六都治安數字，這樣公開抹黑、羞辱台中。請蔡英文出來說明是否如此，不應縱容妳的發言人來羞辱、汙衊台中，這我們沒辦法接受！