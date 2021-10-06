為滿足更多機車族群的使用需求，機車大廠三陽6日上市多功能生活取向定位的全新車款「4MICA」。

三陽表示，4MICA（義大利文：螞蟻Formica）在企劃初期就以台灣複雜的用車文化為出發點，設計了許多不同於傳統機車的功能及配備，讓4MICA有更多的可能性，就像機車界的SUV，可以延伸滿足消費者更多元生活的樂趣和想像。

三陽指出，機車已融入台灣人的日常，許多人只靠一台機車，就要解決生活中的大小事，例如：通勤、購物、出遊、休閒活動、兼職等，而4MICA可以完美勝任消費者的多元生活好夥伴，相較其他車款，4MICA給車主更多的創意空間。在發表會現場展示多款風格示範車，分別有露營、釣魚、衝浪、咖啡車，充分展現出4MICA的多元生活樣貌，也描繪出車主的未來藍圖。

三陽表示，新車有多項擴充機能，包括「獨家擴充式載物平台」，4MICA本次最大的亮點，是在後方的載物平台上新增了抽拉式空間擴充的功能，操作時完全不需要工具，展開時最大面積可增加1.6倍空間，另外考量到消費者的載重需求，透過強化載物平台的結構讓最大載重達到40公斤，讓4MICA的載物功能最大化。

「專利翻轉後座墊」：SYM獨家專利機構導入，只需一手輕拉翻起即可變換載物模式/載人模式，如需要更大的載物空間，也可將後座墊拆除使用。

「多功能隱藏鎖點」：考量到日後車主加裝配件、支架等需求，4MICA提供12個擴充鎖點，並且隱藏在車殼、飾蓋、扶手等位置，避免鎖點外露讓4MICA的外觀保持簡潔、俐落。舒適便利更安心

「後輪手煞車」：針對台灣複雜的地形及路面狀況，4MICA於後煞車總成配備手煞車功能，停車後一手抓握即可鎖定後輪煞車，再騎乘時輕拉煞車拉桿即可快速解除，在提升安全性的同時，也能提升便利性。

「人因工程設計」：為提升4MICA日常通勤使用的舒適性、便利性，前後座墊以高密度泡棉加厚處理，減緩長時間騎乘的不適感，且透過前把手後移、74.7公分最低座高的設計，讓男女老少都能輕鬆騎乘。

「寬敞置腳空間」：4MICA為確保騎乘者的舒適性及額外的載物空間，前置腳空間達到同級距最大410公厘，且在內裝件做防滑表面咬花處理，提升放置物品時的安全性。

外觀造型上，4MICA採用「環形LED頭燈組」，導入Class D汽車級LED頭燈，採用日行燈、遠近燈整合設計，創造更簡約的視覺效果，LED高照明度的特性，也確保長途、夜間騎乘的安全性。

4MICA配備「LCD儀錶板」，全新設計的LCD儀錶板，除了有極佳的辨識度，豐富的行車資訊整合至小巧的LCD螢幕，巧妙的融合至4MICA的車身線條設計。

另4MICA開發全能擴充套件組，包括「全能側掛架」，針對綁、勾、鎖、掛多種常見的固定方式為設計理念，讓車主也能有效利用車身兩旁的空間，且採用複合材質強化載重能力。外型也配合4MICA的車身線條設計，讓全能側支架既美觀又實用。

「後扶手勾附螺絲」，提供車主額外的繩索固定施力點，確保騎乘中不因震動而導致鬆脫，避免造成物品掉落的危險。

4MICA搭載「雙動力規格2V引擎」－125cc及150cc，除了符合台灣七期環保法規，也分別達最低每公升49.8公里的優異油耗表現，並針對4MICA高荷重的使用環境優化低轉速的扭力反應，給予更暢快的騎乘感受。

三陽指出，4MICA上市首購價：125cc碟剎：79800元、150cc碟剎：85800元，全車系再享24期零利率分期、專屬全能擴充套件組等優惠。