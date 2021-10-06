經過一段時期消沉後，外國企業發行的人民幣計價債券（熊貓債）的發行額正在恢復。2021年截至9月底的發行額達到260億元，已超過2020年全年，這讓2021年熊貓債的發行額首次超過銳減的日圓計價外債（武士債）的可能性很大。

日經中文網6日報導，根據金融信息公司Refinitiv數據顯示，由於2020年的設備投資因新冠疫情而減少，該年度的熊貓債發行額比創下歷史新高的2019年（320億元）減少一半，但2021年有可能刷新最高水平。

報導稱，從熊貓債的發行企業來看，歐洲企業顯得突出。德國戴姆勒透過金融子公司，在今年3月以後總計發行6次、總額120億元的熊貓債。寶馬（BMW）也在6月以後發行了總計85億元的熊貓債。此外，法國農業信貸銀行發行了2次。

日本大和證券的高級中國分析師姜江指出，企業為擴大在中國的業務，因此存在資金需求。以在中國增產的純電動汽車（EV）業者為例，建設工廠和銷售網等的資金需求突出，但歐洲企業避免把手頭的歐元等外匯兌換為人民幣進行投資，而是希望透過籌集人民幣抑制匯率風險。

報導指出，中國境內公司債的債務違約額截至8月底超過人民幣1500億元，顯示出創歷史新高的勢頭。尤其在恒大等房產企業相繼陷入經營困境和債務違約的背景下，有能力發行熊貓債的大型外國企業更適合投資。

日本綜合研究所的主任研究員關辰一表示，對於中國的機構投資者來說，可靠性高的外國企業的債券具有吸引力。戴姆勒5月發行的3年債券的收益率當初為3.7％左右，但目前降至3.5％附近（債券價格上升）。