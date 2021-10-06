台東縣關山鎮每年10月都會舉辦「夜訪關山遊龍守護關山圳」的活動，參與民眾以燈籠、火把等照明呈現出早期農業社會「出公工」修築水圳的夜景；來自台南的女大生6日以絲瓜製成燈籠，製成極具特色的迎賓燈飾。

台東縣關山鎮每年10月都會舉辦夜訪關山遊龍守護關山圳活動，今年來自台南的女大生發揮創意以絲瓜製成迎賓燈籠。（蔡旻妤攝）

今年的「守護關山」活動，配合防疫特地將主題訂為「2021疫起守護關山 與龍共遊踩街趣」，除了人數縮減為往年的5分之1外，遊行時間也因應提早在6日下午辦理。

台東縣關山鎮每年10月都會舉辦夜訪關山遊龍守護關山圳活動，今年來自台南的女大生發揮創意以絲瓜製成迎賓燈籠。（蔡旻妤攝）

在沒有晚間燈光照明襯托氛圍，得從燈籠的外觀著手；其中來自台南應用科技大學的女大生，協助社區婦女發揮創意巧思、裝飾遊行的絲瓜燈籠。周姓女大生表示，目地是想讓燈籠呈現出有「家」的意義，夜間燈亮著代表有人在守候並歡迎回家，並在燈籠掛上願望木卡印著「你好，歡迎關臨！」，希望更多人能夠喜歡關山、愛上關山。

台東縣關山鎮每年10月都會舉辦夜訪關山遊龍守護關山圳活動，今年來自台南的女大生發揮創意以絲瓜製成迎賓燈籠。（蔡旻妤攝）

在地人表示，出公工指只要遇到鎮上的公共事務，每家每戶都會一起出動，成為當地人舊時共有的珍貴記憶；如今將活動轉化為述說地方故事的體驗，大家齊聚一堂，熱鬧點亮關山的夜晚。

受到疫情影響，活動今年原定停辦，然疫情近日趨緩，關山鎮公所、關山鎮農會、關山鎮親水休閒農業區配合防疫規定，以100人參加為限，讓持續8年的活動不中斷。此外，夜訪關山系列活動引起迴響，包括夜間巡田水帶領民眾暸解農夫種田的辛酸甘苦，近年更發揮小鎮低光害的優勢，另規畫夜間觀星活動。

關山鎮親水休閒農業區理事長彭勝威表示，關山雖然土地面積是全國最小、人口數最少的「鎮」，但卻擁有濃濃的人情味和種植出最好的農作物水稻等；希望藉由活動來行銷關山也推廣在地的農特產品，日前疫情嚴峻之際網路訂單開出紅盤，期待在未來逐漸解封後，能刺激消費活絡經濟。