紙本5倍券預訂人數超越數位綁定，各大飯店也看好商機，陸續推出五倍券各種優惠，新竹豐邑喜來登大飯店於10月8日至11月30日，推出紙本五倍券現金折抵活動，最高享雙倍折抵，消費滿1000現折2000，享受美食吃到飽。

新竹喜來登為把握五倍券的消費商機，推出年度最超值的加碼回饋，將五倍券放大折抵2倍，10月8日起至10月31日，持1000元紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」消費滿1000元現抵2000元，享滿千抵千的雙倍回饋；於「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」點用套餐，及「大廳酒吧」消費滿1000元，搭配使用1000元紙本五倍券，即可現抵1500元。

11月1日至11月30日，持紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」用餐消費，每滿1000元可現抵1500元，不過不適用於早餐、餐廳包廂、外帶商品、客房服務、合約團體及會議宴席。更多優惠可上新竹喜來登官方網站查詢，或電洽(03)620 6000轉接各餐廳。