五倍券本周即將上路，老爺酒店集團全員備戰，動員旗下10家飯店住宿、14家餐廳用餐加入戰局，最低每人每晚0元起即可住宿五星飯店，指定飯店使用五倍券消費滿額再抽住宿券，南港老爺抽市價1.4萬行旅套房住宿券、知本老爺抽市價1.6萬平日住宿券及華信航空台北-台東來回機票、台北老爺祭出市價3.7萬景隅套房住宿贈雙人早餐、礁溪老爺抽市價逾4萬元「極上和風奢華之旅」，價值狂飆40倍。

老爺迎接五倍券推出的住宿方案，包括第二晚使用五倍券全額，免掏現金直接續住，最高可省6440元最有感，新竹老爺推每人千元以下住宿，一泊二食3999元加平日續住第二晚2000元，另贈限定禮及住宿優惠券。享0元住台北老爺可持紙本券5000元一次抵用一泊三食，含價值6000元餐飲及兩張500元住宿抵用券及加1元房型升等，回饋價值雙倍以上。

北投老爺一泊二食每人每晚最低只要3750元，加贈在地人氣伴手禮。台南老爺行旅不分平假日住宿折抵100元，或不含早餐另贈爺友券300元可抵飯店消費。台中大毅老爺行旅用五倍券住宿贈餐廳500元抵用券、老爺會館台北南西及台北林森雙館則贈送超商禮券。

餐飲方面，旗下14家餐廳推振興五倍券優惠再送加碼回饋。使用紙本五倍券到台北老爺用餐消費每1000元五倍券可享折抵1200元，指定餐廳消費滿額加贈龍蝦、烤鴨三吃、日式牛肉壽喜燒。新竹老爺Le Café餐廳消費享4人同行1人免費，粵菜、日料、鐵板燒等餐廳則可優惠折抵或加價升等。

如果你已數位綁定，老爺也公布五倍券紙本券及數位綁定都通用的餐廳，包括台南老爺行旅甘粹餐廳、北投老爺PURE法式餐廳、礁溪老爺雲天自助餐廳、岩波庭宜蘭廚房及醴泉酒吧外賣商品等各享價值18％-30％不等的消費回饋。