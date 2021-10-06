高鐵宜蘭設站選址，引發黨內角力，據轉述，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會首度表態，她呼籲，政府每個方案都要做完備規劃，加強內部溝通並處理完畢。

高鐵宜蘭設站「四城」或「宜蘭」，黨內有雜音，前宜蘭縣長的立法院長游錫堃質問交通部長王國材「專業在哪」；英系重量級人物立委陳明文更嗆，一個月後還在吵，王國材應下台；在野黨都未出聲，民進黨兩方人馬接連砲打中央。

據轉述，蔡英文今中常會指出，在重大政策討論過程中，難免有不同聲音，行政部門要加強溝通，民進黨也要展現對內是可以溝通、對外是團結的政黨。

此外，蔡英文總統今也在會中指出，「這周還有另一件事值得恭喜」。昨天，朱立倫先生已經就任國民黨黨主席。如同她上周所說，期盼國民黨在朱主席的帶領之下，能夠讓政黨政治，回到良性競爭的常態。

總統強調，尤其這個會期，立法院有許多重大預算跟法案要處理，相信民眾會期待，質詢與審查可以盡快開始，而不是總是看到杯葛空轉、官員枯坐一天的畫面。

她表示，再過幾天就是國慶日，她在這裡也要呼籲朝野政黨，對內彼此競爭，對外務必要一致團結。