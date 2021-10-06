台灣家樂福雖向為量販界的獲利模範生，但隨法國總部相繼退出大陸、日韓、俄羅斯等新興市場，台灣成集團亞洲的唯一市場，也讓台灣家樂福擬以530億元出售的傳聞不斷。對家樂福傳賣，持股4成的統一集團董事長羅智先6日公開回應，以婚姻關係妙喻，表示這種事不能講，不然對人家「不禮貌」。

不畏疫情，統一集團在高雄開出開出全新店型「優質生活館」，結合統一、7-11、康是美等品牌進駐，希望打造一站式購足體驗，並由羅智先與夫人、統一美麗事業董事長高秀玲連袂站台。

在「優質生活館」開幕記者會上，媒體追問家樂福併購案，羅智先說家樂福是國際大公司，每年都會啟動例行性的策略評估，但目前並沒有表態，至於統一是否考慮布局量販事業？他強調，「我們已經在裡面了，就像一個婚姻關係，不能再去（拓展）」。

之所以以「婚姻」比喻雙方關係，在於統一集團是台灣家樂福的大股東，透過統一與統一超注資，包括主體量販品牌「家樂福」、小型超市店「便利購」，統一集團都有40%持股，因此台灣家樂福雖由法商主導，統一卻熟知其營運狀況，羅智先也是台灣家樂福董事，因此頻被外界點名，是接手的最佳人選。

至於同被點名是潛在買家的遠東集團，董事長徐旭東日前被問到家樂福或大潤發是否找他收購，口風跟羅智先一樣緊，僅說是「秘密」，僅透露零售業經營不易，有不少「不賺錢」的公司希望他併購，還說大小都有，但要先過妹妹、遠百總經理徐雪芳這一關，「如果她吃得下就可以買」。

台灣家樂福去年相繼併購頂好、Jasons後，躍身台灣第2大超市業者，全年營收高達700億元，稅後純益19.4億元，今年營收甚至有望挑戰900億元新高，營運表現不俗。

而在台灣家樂福易主前，法國母公司持股已有大變動，法國奢侈品巨頭路易威登集團（LVMH）主席阿諾特（Bernard Arnault），日前才出清手中的法國家樂福持股，結束長達14年投資，套現高達7.24億歐元。