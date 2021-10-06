中央振興五倍券將於10月8日發放，全民都可以領取。市議員周永鴻6日於市議會為民請命說，部分街友因沒有健保卡無法預約五倍券，社會局應該主動關心並協助。社會局長彭懷貞說，陸續透過外展查訪關懷時向街友宣導，包括線上預約、臨櫃領取時間、免付費預約專線等。

「同樣是台灣人，中央振興五倍券部分街友卻被排擠門外！」周永鴻指出，他服務處陸續接到街友的電話詢問，因自己沒有健保卡要如何預約五倍券？有部分街友健保卡遺失後，因積欠保費不敢補辦，無法預約五倍券。

周永鴻說，目前健保署保障所有民眾權益不會因欠健保費而鎖卡，但很多街友根本不知道不會被鎖卡？很多街友因資訊落差不知如何預約五倍券？包含街友在內的所有民眾都享有領取五倍券權益，社會局應主動關心中市街友們的健保卡狀況，並輔導預約五倍券。

社會局指出，依去年協助街友領取三倍券的經驗，街友多會主動詢問消費券相關事宜，並自行攜帶證件至郵局臨櫃領取；無證件者則會透過友人協助申辦證件後，再自行領取消費券；如辦理健保卡有困難者社會局會協助街友們來申辦，不會棄街友於不顧。

彭懷真強調，社會局從中央公布振興五倍券消息後，該局就陸續透過外展查訪關懷時向街友宣導，特別是告知於地下道、車站及陸橋上的街友，教導他們如何採線上預約、臨櫃領取時間、免付費預約專線等，市府將全力協助街友領取振興五倍券。