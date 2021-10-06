有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056）今年配息金額出爐，每單位將配發1.8元，以6日收盤價31.88元計算，殖利率達5.6％，優於往年平均水準，預計將有近50萬受益人參與配息行情。

元大投信6日公告元大高股息ETF分配收益第一階段結果，每單位預估配發1.8元，優於去年的1.6元，追平歷史配息金額第三高，殖利率超越近5年平均殖利率約4.99％，同時也將連年配息紀錄拉長到第12年。

法人分析，除了上市櫃今年配息金額衝高，股息活水大舉落袋外，由於台股近期出現較大回檔幅度，也推高0056殖利率表現。對照去年經驗，除息後僅不到2個月時間內就完成填息，可望吸引低接買盤進駐，受益人數有機會進一步增加。

元大投信表示，元大高股息ETF每單位實際配發金額將於20日計算，並公布在公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及官網，除息交易日訂在22日，收益分配發放日為11月25日。也就是說，想要參與0056除息的投資人，最晚要在21日買進。