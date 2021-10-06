受惠越南疫情轉單效應；加上中國能耗雙控激勵聚酯、加工絲、尼龍等產品報價上漲，宏益(1452)、集盛(1455)9月營運不淡，都有近4成的年增率。宏益、集盛指出，限電、油價上漲，有利產業景氣穩增長，預期第四季營運應仍可維持正成長。

宏益9月合併營收1.62億元，年成長38.78％；集盛9月營收9.95億元，年增36.36％。

東南亞疫情在第三季趨嚴，造成當地紡纖供應鏈缺料，國內化纖廠轉單增加，7、8、9月都有越南訂單陸續轉往台灣；且，中國大陸能耗雙控，造成聚酯、加工絲、尼龍等化纖產品報價上漲15-20％。

主要以加工絲為主要產項的宏益，7月起產品報價順利調漲，且高檔維持到9月，原本淡季的第三季因此「淡季不淡」，單季營收5億元，還比第二季的旺季增加2.02％。

第四季是宏益的旺季；宏益指出，成長動能可望再起，訂單能見度達年底，第四季營運續升溫。

尼龍產品及聚酯加工絲，是集盛主要兩大產品；受惠上游原料CPL報價持穩高檔，尼龍報價有撐；聚酯加工絲則有越南轉單效益挹注，成長動能穩定。

近期大陸能耗雙控，使石化廠陸續被強制歲休，供給減縮、尼龍上游原料CPL供給短缺下，尼龍相關產品價格有撐，集盛預期，第四季本業營收還有成長空間。