65歲女星陳美鳳出道40多年，無論臉蛋或身材都保持的很好，有「台灣最美麗的歐巴桑」的美名。近日，她在社群平台分享2張相差10年的照片，網友驚訝歲月幾乎沒在外型留下痕跡。

陳美鳳4日在臉書PO與電視台警衛的兩張合照，透露多年前拍八點檔的時候他就在了，「很敬業又有很愛心，小黑也照顧的很好，他還會分享他種的辣椒給鳳鳳，太感謝啦！」畫面中，陳美鳳穿著粉色西裝的是最近拍攝，另一張則是約10年前的舊照，不管是臉部狀態或是身材，幾乎沒什麼差別，網友驚呼：「重點是妳都沒變」、「美鳳是凍齡美魔女」、「美鳳，越看越年輕，而且更健康漂亮」、「最近的照片反而比之前的年輕」。

除此之外，警衛大哥也是許多演藝圈星友欽佩的對象，許富凱讚賞：「大哥人超好，溫柔又客氣」方馨留言：「大哥都沒變」已淡出螢光幕、嫁到香港的廖家儀也說：「想念…楊大哥好」釣出陳美鳳回應：「我也想念和你一起拍八點檔的時候。」

陳美鳳年過半百，身材卻沒留下歲月痕跡，她曾透露因為工作的關係常常需要吃外食或便當，但通常太過油膩且蔬菜量不夠，所以她平常會少吃油炸物、加工品和罐頭，喜歡攝取新鮮的魚和蔬菜，早餐吃最飽、午餐吃剛好、晚餐吃最少，過了晚上八點就不再吃任何東西，每天喝足夠的水分，在家時會在陽台邊和寵物犬妞妞一起做運動，不只促進新陳代謝，也能維持輕盈的體態。