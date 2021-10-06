中國大陸房地產商的債務危機尚未解除，加上日本新首相岸田文雄的民意支持度不高，雙雙令市場憂心，日經跌至6周新低。日經指數收27,528.87點，跌293.25點或1.05%，日線連8日走跌。東證收1,941.91點，跌5.84點或0.30%。

東海東京研究所認為，6日日股早盤雖曾反彈，但漲幅不如預期下，反而引發市場拋售持股。

權值股領跌，服飾商迅銷跌3.1%，軟銀跌2.07%，東京威力科創也跌2.08%。

根據日本媒體民調，日新相岸田在當選後，並重組新政府不久的支持度僅45%，比前任短命首相菅義偉，於2020年剛上任時還要低。

大和證券認為，民意支持不高的岸田政黨，不太可能在即將來到的大選中，取得壓倒性的勝利。同時，岸田為避免收入不均，可能推動的調高資本利得稅計畫，搞不好會引起日股全面大拋售，因為投資人希望在增稅前，先獲利了結一番。

國際油價高漲下，原油勘探公司與煉油廠分別漲3.8%與3.1%。同時，銀行類股也漲2.84%，因為市場希望藉由較高利率，可讓這些金融業者的獲利能好看一些。