聯電(2303)今(6)日公布內部自行結算2021年9月營收為187.5億元，只比8月新高187.89微減0.2%，較去年同期增加29.01%。第三季營收達559.06億元新高，季增9.82%並優於預期。

受惠晶圓代工需求強勁，聯電7、8月營收連兩個月再創新高，9月營收僅月減0.2%仍為單月次高，且整體第三季營收再創新高，季增率達9.82%，優於預期的季增約7-8%。聯電1~9月合併營收1539.11億元，同步創新高，年增17.02%。

聯電於上季法說會對第三季展望樂觀，營收將再創新高；公司預估季晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高，季增約7-8%；聯電估第三季毛利率約35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電於上季法說會表示，第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期公司毛利成長動能將可持續到第三季。聯電第三季產能利用率達100%，預期結構性的需求將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

聯電第二季營收約509.1億元創新高，加上漲價效應，毛利率由第一季的26.5%提升至31.3%，歸屬母公司淨利為119.4億元，季增14.5%，每股普通股獲利為0.98元。上半年每股普通股獲利為1.83元。