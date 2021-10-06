默沙東（Merck）周三宣布已經與新加坡簽定新冠肺炎抗病毒口服藥物的供應和採購協議。

這表示疫苖接種率很高的新加坡也加入其他亞洲國家搶購此款新冠肺炎口服藥的行列。新加坡衛生部尚未就默沙東發布的消息發表評論。

由默沙東與Ridgeback Biotherapeutics共同研發的「molnupiravir」預計將在將在本月完成第三期人體試驗，料將成為全球第一款治療新冠肺炎的口服藥物。默沙東目前正在向美國食藥管理局（FDA）申請「molnupiravir」的使用授權。

根據上周五發布的中期臨床試驗數據，Molnupiravir可以使染疫後的住院和死亡機率大減一半。

前一日澳洲總理莫里森宣布澳洲將採購30萬個療程的默沙東新冠肺炎口服藥。日本、南韓、泰國、香港、台灣、馬來西亞，以及正在進行該口服藥試驗的菲律賓也都已經就採購Molnupiravir積極展開協商。

新加坡周二公布的單日確診數達到3,486例，再創新高記錄。早在8月底新加坡高達八成人口就已經完成兩劑新冠疫苗的接種，成為全球接種率最高的國家。