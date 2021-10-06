台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，據轉述，民進黨今中常會，民進黨祕書長林錫耀表示，民進黨認為這場投票並不是公民權的行使，而是報復跟惡意的作法。

據轉述，林錫耀在祕書長報告時指出，近期台中地方黨公職陸續協助陳柏惟舉辦座談會，在地方也提出「挺3Q、反惡罷」。不過，身兼民進黨主席蔡英文總統並未多做評論。

民進黨台中市第二選區6位議員昨天也成立「反惡罷大聯盟」，呼籲地方拒絕不實指控，一起捍衛民主價值。

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