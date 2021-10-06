民進黨挺陳柏惟 批罷免案是報復跟惡意的作法 16:242021/10/06 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨秘書長林錫耀。（民進黨提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，據轉述，民進黨今中常會，民進黨祕書長林錫耀表示，民進黨認為這場投票並不是公民權的行使，而是報復跟惡意的作法。 據轉述，林錫耀在祕書長報告時指出，近期台中地方黨公職陸續協助陳柏惟舉辦座談會，在地方也提出「挺3Q、反惡罷」。不過，身兼民進黨主席蔡英文總統並未多做評論。 民進黨台中市第二選區6位議員昨天也成立「反惡罷大聯盟」，呼籲地方拒絕不實指控，一起捍衛民主價值。 遭爆10年前撞人肇逃！陳柏惟認了：當時疲勞駕駛不夠成熟 最新民調出爐 游盈隆曝多數人對3政黨「真實想法」 綠營拋「3大理由」狂挺陳柏惟 藥師狠酸：醜八怪也變西施 #民進黨 #陳柏惟 #報復 #惡意 #罷免案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠挺陳柏惟反惡霸 刪Q諷在反自己 04:102021/10/06 地方新聞 女兒不認識孫中山遭攻擊 吳淡如火大報警槓酸民 09:572021/10/06 娛樂 阿賴耶3年5標案 外交部硬拗挨批 04:102021/10/06 政治要聞 新竹派出所長遭挾怨報復砍傷 林智堅慰問表不捨 14:122021/10/06 社會 總質詢歸零重開 周五讓蘇揆上台 04:102021/10/06 政治要聞 林靜儀稱「要穿防彈背心才能選舉」 江啟臣怒轟羞辱台中人 12:462021/10/06 政治 就任黨魁 朱立倫號召黨員回娘家 04:102021/10/06 政治要聞 默克新冠口服藥 陳時中：拚年底前引進 11:432021/10/06 生活 陳柏惟被爆曾肇逃 罷免團體：不尊重法律應自辭立委 14:022021/10/06 政治 小英男孩靠攏「湧言會」 口譯哥選戰華麗起手式聲量輾壓黨內新人 09:372021/10/06 生活 超復古！第一代瓶裝維他露P悠遊卡誕生 還附超Q開瓶器 11:532021/10/06 生活 政治熱門新聞 陳柏惟惹火全台中人？綠營護航喊「這句」 罷免總部聲明嗆：你還有臉嗎 - 政治 吳子嘉籲朱立倫找她出手罷免陳柏惟 郭正亮爆內幕 - 政治 陳柏惟認「撞人肇逃」後 趙少康忍不住說重話 - 政治 陳柏惟罷免最新民調出爐 同意票超驚人 - 政治 綠營拋「3大理由」狂挺陳柏惟 藥師狠酸：醜八怪也變西施 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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