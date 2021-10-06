台股近期面臨修正壓力，群益投信點出，全球股市短線最大利空就是「PC庫存調整」及其導致的半導體調整，預估台股本波修正需達10～15％才會達到滿足點，當加權指數拉回至15800～16000點間，投資人便可切入看好產業布局。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股近期下殺最大元兇就是「PC調整庫存」，受到上半年車用晶片卡位、供應鏈搶料影響，導致PC產業進入修正，半導體產業也進入結構性調整。

黃俊斌分析，加權指數這波回檔修正需來到10～15％才有望達到滿足，確切跌幅則取決於PC供應鏈庫存調整狀況。以加權指數7月15日18034點的前高位置來計算，加權指數落底位置恐在15800～16000點間，時間點則可望出現在11月中旬，就看「空間與時間哪個先到」。

不過，半導體族群「並不是落底後就會立即進入大漲格局」，黃俊斌預期，半導體供應鏈今年仍將偏向高檔區間震盪為主，至於未來何時能出現強勢表現，則仍需觀察全球電動車滲透率的發展。