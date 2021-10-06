民進黨立委何志偉今在立院司法、財政委員會質疑，審計部有33台阿公等級的電腦，至今Windows server仍在用2003、2007、2008年版，電腦成資安大破口，審計部是把資安當兒戲？還是預算嚴重不足到要用政府機密當賭注？對此，審計長陳瑞敏坦承缺失，「這是我們沒有做好」，預計今年將全面汰換完成。

何志偉表示，監察院2019年稽核審計部資通安全維護計畫實施情形就發現審計部部分電腦仍停留在2009年發行；2020年就停止支援的Windows7以windows server2008，電腦終止支援後不是不可以用，但如果持續使用已終止支援版本將更容易受到安全性威脅入侵。

何志偉強調，審計部的電腦裡面有政府機密決算資料，而審計部還在使用容易遭受安全性威脅的終止支援版本，審計部是把資安當兒戲？還是預算嚴重不足到要用政府機密當賭注？

何志偉認為，審計數位化是好事，但是國際最高審計機關組織2016年成立大數據工作小組，我們的審計部已經晚了5年，預算要分4年，等到軟硬體都到位會不會已經晚了9年了？

對此，審計部表示，確實是審計部缺失，目前計有33部電腦需要更新，預計今年將全面汰換完成。