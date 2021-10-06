2021竹北市露天電影院將於10、11月放映10場次，地點遍布竹北市。（竹北市公所提供）

2021竹北市露天電影院受到疫情影響，往年均在暑假辦理，今年則順延至10、11月的周末舉辦，並以大富翁遊戲為主題，串聯竹北市景點、美食，辦理大富翁親子競賽，竹北市長何淦銘提醒，大家看電影還是要戴口罩，並推出集點換摸彩券，有機會可抽中手機、家電、竹北市農特產品等禮物。

何淦銘表示，露天電影院已經連續舉辦6年，歡迎大家在遵守防疫規定的狀況下，一起共襄盛舉，今年每場放映場次均會方法集點卡，只要集滿3點，即可兌換摸彩券，獎品包含Iphone手機、小家電、水月休閒農業區商品，十分豐富。

竹北市民代表會主席林啟賢指出，活動於10月16日起至11月27日，一連播放10場，歡迎民眾一起參加。今年活動以放映電影為主題，設計親子互動遊戲，包含小小特務、鼠鼠套圈圈、魔法拼圖、決戰海盜桶、親子障礙賽、音速挑戰賽、笑笑羊運動會、小小彼得潘、寵物套圈圈、毛小孩闖關趣等，優勝者還可獲得電影票。

此外，每場次也有活動紀念扇、打卡贈好禮等，歡迎大眾重溫戶外放電影的時光。

放映時間為活動日期的晚間7點至9點，10月16日在縣政九路的廣八籃球場放映「變身特務」。10月17日於聯興幼兒園放映「湯姆貓與傑利鼠」。10月30日在大義里集會所前廣場放映「女巫們」。10月31日則在新港五街公園放映「北海小英雄」。

11月6日在竹北火車站後站放映「1／2的魔法」。11月13日在中山路52巷1弄的同心公園放映「音速小子」。11月14日在勝利二路的停四勝利停車場放映「笑笑羊大冒險」。11月20日在國盛街301巷的廣五停車場放映「愛麗絲與夢幻島」。11月21日在嘉仁街的體健公園，放映「寵物當家2」。11月27日在文化公園放映「極地守護犬」。