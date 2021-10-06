退役球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的第二任妻子，女星蓋柏莉(Gabrielle Union-Wade)前陣子出書談及韋德的荒唐事。兩人2008年開始交往，2014年結婚，但韋德後來向她坦承，其實自己在2013年就有一個私生子，那是在兩人感情觸礁的一段時間。關係修復之後韋德才向蓋柏莉吐實，蓋柏莉既憤怒又痛心，她那時正打算與韋德生養自己的孩子。

蓋柏莉比韋德年長9歲，她與韋德再婚時大約42歲，歷經8次流產但她堅不放棄，韋德擔心蓋柏莉身體承受不住，努力說服她請來代理孕母，最後成功在2018年迎來一個女兒。

計算起來，韋德有4個孩子，前任妻子的2個兒子，1個私生子，一個代理孕母幫忙產出的女兒，另外還有一個外甥也是韋德扶養長大（姊姊Deanna的兒子）。

此外最出名的一件就是韋德與前妻的小兒子錫安(Zion)在12歲那年（2020年）向爸爸說「想要成為女人」，名字也改成薩亞(Zaya)。這對兄弟當初由韋德爭取到監護權親自扶養，韋德還說「單親爸爸很不容易，要教教他們關於女人的事」，結果小兒子在他沒注意的情況下變成女人。

韋德後來在播客上坦承，他對LGBTQ的看法和多數人一樣「有點無知」，小兒子的想法令他感到吃驚。韋德說，他看著鏡子問自己，你的兒子是gay怎麼辦？你的兒子很清楚他是誰，問題是身為父母該怎麼做？最後韋德選擇包容與支持Zaya，並且從此轉變對LGBTQ的看法。