高鐵宜蘭站選址案喬不定，民進黨立委陳明文日前開第一槍，要交通部長王國材1個月內搞定否則就下台，選址風波恐已演變成綠營派系之爭，也被視為內閣卡位的前哨戰。台北市長柯文哲6日指出，政治鬥爭歸政治鬥爭，就技術而言，選址還是要在台鐵宜蘭站才有接駁效應。

柯文哲今日下午主持防疫記者會，媒體詢問他怎麼看高鐵延伸宜蘭站址的爭議。柯指出，政治鬥爭他不管，純粹專業來說，北市當時在討論基隆輕軌的交通整合計畫時，就曾做過詳細的研究。

柯表示，目前從台北到基隆這條台鐵線上，超過一半不是要去基隆，是要繞過去要去東部，所以從台北到八堵這一段，其實大部分超過一半是要去東部去，所以當時在設計到底要「北宜直線鐵路」還是「北宜高鐵」，有各種說法，兩者價格也差不多，也許用高鐵加速旅客運輸。

柯說，假設有一天，我們要從台北到花蓮，最快方法是花17分鐘搭高鐵前往宜蘭，再跨過高鐵月台坐普悠瑪到花蓮，這樣速度才會快，如台北市的捷運轉運站，效率最好的如東門、中正紀念堂站，因為月台設計上，可讓乘客下車後直接轉線，效率才高。

因此柯認為，若要達到高鐵最好的疏運效率，高鐵宜蘭站一定要設在台鐵宜蘭站，他當時也特別交代，北宜高鐵到宜蘭火車站時，要特別設計月台可以跨過去，用此技術的話，將來從台北到花蓮定能在90分鐘內抵達，「政治鬥爭歸政治鬥爭，純粹技術上還是要選台鐵宜蘭站，否則高鐵接駁效應會喪失。