基隆八斗子夜市已關閉5個多月，市民殷切期盼開放，攤商也希望可以盡速開張，據了解，八斗子夜市主委李瑞漢已於9月30日向市府遞交申請書。對此，產發處表示，申請書大多沒有問題，但防疫計畫書仍有部分需要修正，待資料補齊後，會立即向上呈報。

八斗子夜市屬私人土地，依規定每半年需向市府申請營業許可，5月受疫情影響關閉至今，基隆雖然早在6月27日首度出現「嘉玲」，後續疫情也趨於穩定，但市府認為，多數攤販都在外縣市流動，無法掌握行蹤，若爆出確診個案，恐無法查出感染源，不同意復市。期間有許多市民在臉書基隆人相關粉絲專頁上不斷詢問營業消息，盼能吃到想念已久的美食，攤商也希望重新開張。

直到全台出現零確診，中央放寬防疫規定，市府才在9月29日宣布，開放流動夜市申請營業許可。夜市主委李瑞漢得知消息後，隔天立馬向市府遞交申請書，他說，自己早就準備好所有資料及防疫設備，包括消毒器、酒精、自動測溫儀等，將全力配合市府要求。

產發處表示，目前正在審閱申請書資料，其中防疫計畫書有些內容仍需修正，包括攤商接種疫苗及人流管制措施等。對此，李瑞漢指出，目前已有80％以上攤商接種疫苗，正造冊將資料補齊，一定會盡速將欠缺資料補上，讓夜市重新營業。

八斗子夜市位在八斗子漁港附近，具台灣在地夜市特色，攤位多元化，小吃美味、價格便宜，包括炸魷魚、雞蛋糕、藥膳排骨等，都是在地人最愛的美食。但夜市只有周五、周六開店營業，遇到下雨天更一律休息，由於基隆多雨，有時必須碰運氣，仍備受市民喜愛。