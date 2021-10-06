金大在台灣開設碩士在職學分班，日前在金門縣政府北區服務中心舉辦說明會。（金大提供）

國立金門大學在金門縣政府駐台北區服務中心（原福建省政府台北辦事處）開設碩士在職學分班，提供旅台鄉親進修管道，即日起至10／20受理報名，相關資訊可洽金大進修推廣部（082)312736或查詢金大進修推廣部網頁。

金大說明，本期碩士學分班開設「當代企業管理課題」及「海洋政策與海洋產業專題」2門課程，內容除理論實務外，也包含業界專家講座、企業參訪等活動。每隔周星期六在金門縣政府北區服務中心(新北市新店區北新路二段228巷2號)上課，每學分4000元。

該學分班在台灣金門同鄉會總會的協助下，也特別提供「臺灣金門同鄉會總會之各旅臺金門同鄉社團的會員」4折優惠價(即每學分之優惠價為1600元)及「臺灣金門同鄉會總會之各旅臺金門同鄉社團」推薦的親友7折優惠價(即每學分之優惠價為2800元)，歡迎旅台鄉親相揪加入學習行列。

金大校長陳建民表示，台北碩士學分班的開辦將金大的教研能量延伸至台灣，提供旅台鄉親進修管道，未來也有機會正式入學進入碩士學位班，抵免和縮短學位修習的時程。

金大日前特在金門縣政府北區服務中心舉辦說明會，台灣金門同鄉會總會李台山創會總會長、新北市金門同鄉會李德毓理事長、金門西園旅台公共事務協會黃註財理事長、金門縣政府北區服務中心孫國欽主任及多位旅台鄉親應邀出席。