三立電視與國防部連續三年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目「能戰！全民新視界」，電視收視率與網路點閱率更創下新高紀錄，表現非凡、成績耀眼！2021年三立再度推出強力企劃，於10月10日星期日晚間8點首播，由主播王偊菁主持，以及勇於挑戰的能戰特派員包括郭彥均、楊子儀、張文綺、大牙、壯壯組成「鋼鐵藝人團」分組輪番上陣，挺進國軍最前線，接受加強版軍事訓練，透過鏡頭忠實呈現國軍官兵精實訓練的面貌，畫面驚險刺激不容錯過。

三立電視與國防部連續三年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目「能戰！全民新視界」，透過鏡頭忠實呈現國軍官兵精實訓練的面貌，畫面驚險刺激不容錯過。(戴志揚翻攝)

三立電視與國防部連續三年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目「能戰！全民新視界」，透過鏡頭忠實呈現國軍官兵精實訓練的面貌，畫面驚險刺激不容錯過。(戴志揚翻攝)

新一季節目以「生活中的保護」為設計主軸，要讓大家知道COVID-19期間國軍如何與時間賽跑，戮力完成防疫作戰任務，展現前進災防第一線守護國人的決心！節目共有12集，橫跨陸、海、空各軍種，製作團隊走遍國軍各大小單位，融合時下最受歡迎的實境挑戰、行腳體驗和精彩的人物故事，跳脫傳統以輕鬆趣味角度，拉近國軍和民眾間的距離。

三立電視與國防部連續三年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目「能戰！全民新視界」，透過鏡頭忠實呈現國軍官兵精實訓練的面貌，畫面驚險刺激不容錯過。(戴志揚翻攝)

節目分為兩大系列播出，今年能戰特派員特別找來郭彥均、楊子儀、張文綺、大牙組成「鋼鐵藝人團」率先打頭陣，直接到部隊接受加強版的軍事考驗，軍事體驗強度大大升級，藝人張文綺連續三年參與拍攝，不禁大呼：「怎麼越操越慘！」

藝人郭彥均、大牙談到兩人前往拍攝陸戰隊蛙人結訓的天堂路時，困難地匍匐前進通過排水溝、滾進爛泥巴進行偽裝等高難度挑戰，回憶起拍攝過程，他們不約而同表示：「當天拍完整個累炸、完全虛脫，洗澡時才發現身上有大大小小的傷口和瘀青。」此外，記者會特地設置最艱困的「天堂路」現場直接考驗主持人和能戰特派員，主播王偊菁光腳勇闖尖銳的咾咕石，一開始還能故作鎮定、假裝若無其事，沒想到走了兩、三步後，開始臉色微變忍不住直求饒。

而第一次加入節目的壯壯被派往三軍儀隊，體驗禮兵的訓練與壓力，過程狀況百出、生澀的模樣令人噴笑，幸好最後還是順利完成任務，在記者會現場還「秀」了一下苦練多時的花式表演。透過節目藝人們完全感受到軍人的辛苦，大嘆：「當軍人真的不容易」。