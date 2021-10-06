微軟新一代作業系統Window 11在昨（5日）正式上線，最新的Office 2021版本也同步亮相，微軟在官方網站公布各版本的價格，最貴的單機版Office 2021家用及中小企業版本為8790元，用戶可依照需求選擇想購買的版本，事實上，微軟也有提供網頁版的Office服務，只要登入就能無限期免費使用Word、PPT等功能。

根據微軟官方網站的價格，單機版的Office家用及中小企業2021版本為8790元、Office 家用版2021則為4790元。此外，訂閱版的Microsoft 365個人版一年為2190元、家用版每年則是3190元，這種方式也可以改成每月續訂價格分別是219元與320元。

值得一提的是，微軟提供免費的網頁版Office服務，只要登入帳號就能無限期免費使用，但功能會受到限制，只能透過瀏覽器使用Word、PowerPoint及Excel等Office功能，另外也可使用Teams、OneNote、Skype及OneDrive軟體，但不能整合微軟其他雲端平台。

Office 2021單機版主要提供給電腦無法經常連網，或是不願訂閱Microsoft 365 的用戶安裝。針對此次Office 2021的亮點，主要在外觀介面上配合Windows 11採用圓弧形設計，另外還有Excel公式及PowerPoint錄影等新功能。

此外，Office 2021可支援Windows 10、Windows 11及最新3個版本的MacOS，微軟也提醒，若用戶想將電腦升級到Windows 11，升級後Office 2013版本將不被支援。