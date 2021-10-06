據統計，國內機車總量已逾141.5萬台，對照人口換算，擁有機車的人比率高達60%，而且台灣的複雜用車需求讓車廠擁有開發各式用車的可能性。三陽工業今（6日）發表全新世代的多功能車SYM 4MICA，透過可因應不同場景轉換的座墊及多樣的擴充套件，讓SYM 4MICA車主的日常變不尋常，滿足消費者更多元生活的樂趣和想像。

三陽工業表示，機車已經融入了國人的日常，許多人只靠一台機車，就要解決生活中的大小事，例如：通勤、購物、出遊、休閒活動、兼職等，而4MICA可以完美勝任消費者的多元生活好夥伴，相較其他車款，4MICA給車主更多的創意空間，上市首購價7萬9800元起，全車系再享24期零利率分期及專屬全能擴充套件組雙重好康。

「4MICA（義大利文：螞蟻Formica）」在企劃初期就以台灣複雜的用車文化為出發點，設計了許多不同於傳統機車的功能及配備，讓4MICA有更多的可能性，就像機車界的SUV。業者在發表會現場展示多款風格示範車，分別有露營、釣魚、衝浪、咖啡車，充分展現出4MICA的多元生活樣貌，也描繪出車主的未來藍圖。

SYM 4MICA的擴充機能豐富，包括有「獨家擴充式載物平台」、「專利翻轉後座墊」、「多功能隱藏鎖點」，同時提供了可另外加購的「全能側掛架」及「後扶手勾附螺絲」，前者針對綁、勾、鎖、掛多種常見的固定方式為設計理念，讓車主也能有效利用車身兩旁的空間，後者提供車主額外的繩索固定施力點，確保騎乘中不因震動而導致鬆脫，避免造成物品掉落的危險。

三陽工業表示，SYM 4MICA最大的亮點是後方的載物平台新增抽拉式空間擴充功能，操作時完全不需要工具，展開時最大面積可增加1.6倍空間，另外考量到載重需求，透過強化載物平台的結構讓最大載重達到40kg，讓4MICA的載物功能最大化，此外，「專利翻轉後座墊」只需一手輕拉翻起即可變換載物模式/載人模式，如需要更大的載物空間，也可將後座墊拆除使用。而為了考量到日後車主加裝配件、支架等需求，SYM 4MICA提供12個擴充鎖點，並且隱藏在車殼、飾蓋、扶手等位置，避免鎖點外露讓4MICA的外觀保持簡潔、俐落。

廠方也針對台灣複雜的地形及路面狀況，於SYM 4MICA後煞車總成配備手煞車功能，停車後一手抓握即可鎖定後輪煞車，再騎乘時輕拉煞車拉桿即可快速解除，在提升安全性的同時，也能提升便利性。為了提升日常通勤使用的舒適性、便利性，前後座墊以高密度泡棉加厚處理，減緩長時間騎乘的不適感，且透過前把手後移、74.7cm最低座高的設計，讓男女老少都能輕鬆騎乘。

SYM 4MICA亦導入Class D汽車級LED頭燈，採用日行燈、遠近燈整合設計，創造更簡約的視覺效果，LED高照明度的特性，也確保長途、夜間騎乘的安全性；LCD儀錶板除了有極佳的辨識度，豐富的行車資訊整合至小巧的LCD螢幕，巧妙的融合至4MICA的車身線條設計。SYM 4MICA一共推出兩種動力規格，125cc及150cc，除了符合台灣七期環保法規，也分別達最低49.8km/l的優異油耗表現，並針對4MICA高荷重的使用環境優化低轉速的扭力反應，給予更暢快的騎乘感受。