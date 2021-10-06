黃珊珊指出，因確診個案檢測出抗體是新案，會比較慎重，剛好是國慶連假，下周復課前也會做清消。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市2間國小學童傳出有共同家長確診，北市副市長黃珊珊表示，媽媽是機組員，在10月1日居家檢疫結束後曾與2名孩子接觸，而2國小生在10月4、5日都有到學校上課，昨晚接到中央通報，緊急做預防性停課1天，剛剛出爐是家人4位篩檢都是陰性。

黃珊珊表示，2名學生分別是國小2年級和3年級，根據疫調與2名學生有接觸的部分，大安區某國小停課班級學生共28人、其他班級有3人和教師12人，共計43人；文山區某國小停課班級學生共28人、扯鈴隊8人、課後班12人和教師9人，共計57人，而2名學生的課後補習班也有12名學生和老師2人，全數採「加強版自主健康管理」。

黃珊珊指出，因確診個案檢測出抗體是新案，會比較慎重，剛好是國慶連假，下周復課前也會做清消，因為是境外移入會視同delta來處理，全部師生都在安排精準疫調做採檢。

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