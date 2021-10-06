日本前首相安倍晉三涉「賞櫻會」爭議獲不起訴，東京檢察審查會今天表示，日前認定部分罪嫌不起訴安倍的處置「恰當」，但安倍2名前秘書獲不起訴「不當」，應重啟調查。

日本首相過去每年舉辦「賞櫻會」，安倍擔任首相任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載、未保存晚餐會飯店開的收據等，遭人檢舉涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法）及公職選舉法。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，安倍方面因未保存飯店開出的晚餐會費用收據等，安倍與秘書等人被檢舉涉違政治資金規正法，不過東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）調查後，今年3月全部予以不起訴處分。

東京檢察審查會今天公告指出，日前召開會議認為，安倍當時身為首相，因政務繁忙不清楚收據如何處理，認定不起訴安倍的處置「恰當」；但安倍的2名秘書是否有違反保存收據義務的犯意，應再進行搜查，認定不起訴秘書為「不當」，因此檢方將再重啟搜查。

另一方面，安倍方面負擔晚餐費費用涉嫌違反公職選舉法部分，安倍也獲不起訴處分，但檢查審查會今年7月認定不起訴安倍「不當」，這部分正在進行再次調查。